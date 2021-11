Commercio: in Toscana via ai saldi dal 5 gennaio

Saldi quest’anno nelle stesse date per tutta Italia e senza deroghe al divieto di vendite promozionali nel mese che li precede. La giunta regionale ha fissato con una delibera le date. I saldi di fine stagione di Natale inizieranno il giorno prima dell’Epifania, il 5 gennaio 2022, e quelli estivi il 3 luglio. Le vendite con sconto potranno proseguire per sessanta giorni.

"In Conferenza Regioni abbiamo stabilito di darci regole unitarie in modo da tutelare la concorrenza nelle zone di confine e fornire agli operatori una data certa comune - commenta l’assessore al commercio della Toscana, Leonardo Marras - non ci saranno inoltre deroghe, motivate l’anno scorso per via delle restrizioni imposte dalla diffusione della pandemia da coronavirus".