Il sale di Volterra si avvicina a Slow Food per un connubio di qualità

Nasce nel solco della valorizzazione delle eccellenze del territorio la collaborazione tra la Locatelli Saline di Volterra, l’azienda volterrana che si occupa della produzione di sale, e Condotta Slow Food Pisa e Colline Pisane, movimento internazionale impegnato a promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Una collaborazione sotto la cui ala potranno nascere a breve sperimentazioni culinarie che vedranno il sale di Volterra protagonista di alcuni abbinamenti audaci nei dolci e nei gelati.



"Siamo molto felici di questa collaborazione - ha detto Marco Locatelli, titolare dell’azienda Locatelli - un passo importante che non fa bene soltanto alla nostra azienda ma all’intero territorio. Due realtà di qualità che oggi cominciano un dialogo da portare avanti nel tempo. Da anni abbiamo intrapreso percorsi in cui il sale diventa connubio con altri prodotti, ne sono un esempio i sali aromatizzati al tartufo, ai funghi porcini e al rosmarino fino al matrimonio fra sale e birra, cioccolato e sale, biscotti e sale. Ci auguriamo che questo incontro possa essere proficuo e possa portare anche a nuove collaborazioni".



Abbinamenti di gusti e percorsi gastronomici e culturali per valorizzare i prodotti della terra e i luoghi in cui vengono estratti e prodotti.

"Teniamo moltissimo a quelli che amiamo chiamare cortocircuiti virtuosi - ha detto Giuseppe Fusco, presidente della condotta Slow Food Pisa e Colline Pisane - cosa sono? Incontri, scambi, collaborazioni tra le realtà del territorio con l’obiettivo di realizzare una rete delle eccellenze, in cui ognuna valorizza se stessa e le altre".





Tra le prime idee nate all’ombra della Salina c’è quella di organizzare un evento, proprio nel cuore della produzione. Un primo passo per intraprendere un percorso che possa portare il sale di Volterra a diventare presidio Slow Food, un’etichetta che racchiude le tecniche di produzione e che allo stesso tempo valorizza il paesaggio e il territorio in cui si trova.