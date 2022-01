Saline di Volterra: il presepe di sale protagonista a 'L'Italia dei Presepi'

Il presepe di sale è stato protagonista della seconda puntata 'L'Italia dei Presepi', condotta da Fabrizio Mandorlini con la regia di Andrea Lavecchia, andata in onda in diretta streaming dai network di Terre di Presepi. Insieme al presepe di Saline erano in collegamento presepisti e amministrazioni comunali di Sant'Elpidio a Mare nelle Marche, Cavazzale (Vicenza), Ora Incenso e Mirra (Monferrato), San Giovanni Valdarno (Arezzo) e Cascina (Pisa). Ha fatto mostra di sé la tecnica e il concept utilizzata da Giuseppina Sannino che ha realizzato il presepe unendo i materiali di scarto per fare le anime dei personaggi a un vero e proprio prodotto di eccellenza della zona. Perché come ha sottolineato il presidente della Pro Loco di Saline Enrico Grilli, "il sale è la nostra storia e anche il nostro presente".

Molto interessante l'intervento di Sabrina Busato presidente della Federazione Europea Cammini storici, culturali e turistici che ha illustrato come anche attraverso il presepe si possano realizzare dei progetti per la valorizzazione delle identità e dei territorio in chiave turistica. E il presepe di sale ne è un bell'esempio. "Abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa del presepe di sale - dichiara nel suo intervento Viola Luti, assessora al Turismo del Comune di Volterra - perché l’originalità del progetto costituisce un’occasione particolare per far conoscere e per promuovere un’eccellenza che rappresenta un valore identitario inestimabile e uno straordinario patrimonio culturale per Saline e per il nostro territorio. Il presepe diventa, così, uno strumento di valorizzazione dell'artigianato di qualità e del patrimonio artistico e storico e, inserito nella rete delle Città dei Presepi, entra a far parte di un modello per lo sviluppo cooperativo dei territori, basato sul rapporto tra tradizione e innovazione. Il valore simbolico del presepe - conclude Luti - permette di veicolare i messaggi di ospitalità, di pace e di apertura offrendo un momento di riflessione sul concetto di solidarietà umana e di accoglienza che sono i valori fondanti del nostro paese e dell’Unione Europea". Il presepe di sale è stato realizzato grazie ai contributi del Comune di Volterra e della Camera di Commercio di Pisa.