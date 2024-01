Saluto a Gianni Caponi, "il maestro che muore è una biblioteca che brucia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Apprendiamo con dispiacere e commozione la notizia della scomparsa di Gianni Caponi, figura di spicco del restauro italiano, avvenuta il 25 dicembre nella sua casa fiorentina. Queste poche righe per salutare un uomo che ha dedicato l'intera vita al restauro di beni culturali, lo salutiamo con immensa gratitudine per essere stato sempre cosi generoso nel trasmettere e divulgare con dedizione la sua conoscenza e condividere con passione la sua esperienza. E' stato un onore per noi averlo avuto come Maestro.

Con profondo affetto i tuoi ragazzi e ragazze. Beatrice Del Seppia, Barbara Pisani, Sandra Ferretti, Alessia Toracica, Federico Gelli, Silvia Bartalucci, Rosanna Bevilacqua, Cristiano Fico, Cristina Pucci, Iolana Passatelli, Andrea Corsanini, Cristina Martino, Alice Arrighi, Veronique De Landerset, Laura Vannucchi, Luciano Pucci, Luigi Pandolfo, Massimo Moretti, Ovidio Della Santina, Francesca Lazzarotti.