Ultimo saluto all'assessore Gambaccini dalle associazioni di categoria

Si susseguono i messaggi di ricordo e stima per l'assessore al sociale di Pisa Gianna Gambaccini, scomparsa tragicamente a causa di una malattia. Il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi, il direttore Federico Pieragnoli, i membri di Giunta parlano in una nota di una "donna eccezionale e dalla non comune determinazione, la sua scomparsa è una perdita per tutta la città. Confcommercio Provincia di Pisa, il presidente Stefano Maestri Accesi, il direttore Federico Pieragnoli, i componenti di Giunta, si stringono attorno al marito Biagio e alla figlia Camilla con le più sentite condoglianze. Alla straordinaria competenza professionale, associava una generosa disponibilità e una attenzione verso gli altri, soprattutto per i più deboli. Con lei abbiamo condiviso tantissime iniziative, l'ultima delle quali proprio nella giornata di ieri. La notizia della sua scomparsa è un fulmine a ciel sereno e una perdita incolmabile per tutti coloro che l'hanno conosciuta".

Confesercenti Toscana Nord si unisce al dolore di una intera città nelle parole del suo presidente Alessio Lucarotti, del direttore Miria Paolicchi, del presidente area pisana Luigi Micheletti e del responsabile area pisana Simone Romoli: "Profonda commozione da parte della nostra associazione che si stringe alla famiglia, al marito e alla figlia, per la prematura scomparsa di Gianna Gambaccini". Il sindacato dei pensionati Fipac Confesercenti con il suo presidente Venanzio Fonte: "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Gambaccini per la perdita di una persona che molta attenzione, nel suo ruolo di assessore, ha sempre riservato alle esigenze del nostro sindacato dei pensionati".

"Con profondo dolore e incredulità per la notizia della prematura scomparsa dell’assessora al sociale del Comune di Pisa, Gianna Gambaccini, il direttore generale Giuseppe Sardu, il presidente territoriale Francesco Oppedisano e tutta la Cna di Pisa esprimono il cordoglio e la vicinanza ai suoi familiari, colleghi, amici, al sindaco Michele Conti e a tutta l’amministrazione comunale pisana".