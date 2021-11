Il sindaco di Pisa Conti saluta il Prefetto Castaldo: "E' stato punto di riferimento"

Il Sindaco di Pisa Michele Conti saluta il Prefetto Giuseppe Castaldo, che oggi lascia Pisa per un altro incarico: "Mi lega al Prefetto un profondo senso delle istituzioni e una stima personale che è stata cementata dalla proficua collaborazione di questi anni. Abbiamo attraversato insieme momenti critici per la nostra comunità, dalla piena dell’Arno al lungo periodo della pandemia, e ho sempre trovato nel prefetto Castaldo un riferimento sicuro per l’Amministrazione e per la città. All’amico Giuseppe in bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico e per la carriera futura".