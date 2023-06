Momenti di paura, ma alla fine si è risolto tutto per il meglio. Un giovane di 20 anni ha rischiato di annegare, ieri 11 giugno, nei pressi del Lido del Carabiniere a Tirrenia. A salvarlo sono stati bagnini, Carabinieri e un medico che si trovava in zona in villeggiatura.

L'allarme è scattato nel pomeriggio, mentre il giovane si trovava in acqua nell'area della spiaggia libera adiacente al lido. Il personale di soccorso ha notato le difficoltà del bagnante e si è precipitato per il recupero. Portato sul bagnasciuga, il 20enne faceva molta fatica a respirare, avendo ingerito molta acqua. Al salvataggio hanno quindi partecipato i Carabinieri in servizio al Lido che, insieme ad un medico in vacanza lì presente che aveva assistito alla scena, hanno praticato le manovre necessarie per liberare le vie aeree. Successivamente è giunta sul posto un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il giovane al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.