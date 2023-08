In balia delle onde non riescono a tornare a riva: salvati dai bagnini

E' stata una domenica di lavoro straordinario per gli addetti al salvataggio anche sul litorale pisano a causa del mare mosso che con il trascorrere delle ore ha caratterizzato la giornata.

A Marina di Vecchiano 13 i bagnini attivi sulla spiaggia libera tra quelli di Mare Sicuro Vecchiano e quelli di Glap con l'unità cinofila. "La mattinata è stata più tranquilla - racconta Riccardo Berchielli, presidente di Mare Sicuro - abbiamo fatto un grande lavoro soprattutto per informare le persone e invitarle a non allontanarsi, compito non semplice perchè spesso i bagnanti tendono a sottovalutare il pericolo che il mare può presentare. Nel pomeriggio però il vento è cambiato, girando a Libeccio e Ponente con intensificazione dei nodi e il conseguente aumento della grandezza delle onde che raggiungevano anche il metro e trenta, anche se il reale pericolo era il movimento di risacca che spesso blocca le persone e non permette di rientrare".



"Devo dire - prosegue Bechelli - che i bagnanti sono stati abbastanza collaborativi, poi intorno alle 16 sono arrivati quattro ragazzi italiani sui sedici anni, due femmine e due maschi, che sono entrati tranquillamente in acqua e hanno iniziato ad allontanarsi dalla riva, senza tenere conto del rischio e della bandiera rossa. Fortunatamente li abbiamo visti subito e abbiamo capito che erano in difficoltà. I due ragazzi con un po' di aiuto sono riusciti a tornare a riva mentre le due ragazze, che erano più lontane, erano seriamente in panne. Ci siamo quindi tuffati in quattro, fortunatamente erano ad una trentina di metri e siamo riusciti a raggiungerle e con grande sforzo a riportarle a riva. Una delle due arrivata in spiaggia era stremata ed è caduta più volte".



"I ragazzi non si sono più riavvicinati all'acqua, probabilmente è stato un insegnamento che vale più di mille parole" conclude Bechelli, soddisfatto comunque che una giornata con condizioni del mare così proibitive non abbia avuto conseguenze gravi per i bagnanti, come successo a San Vincenzo dove un 36enne del fiorentino è morto annegato dopo essersi gettato in mare per aiutare alcune persone in difficoltà.