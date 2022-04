Vaga sulla Calcesana con l'intenzione di suicidarsi: salvato

Qualche bicchiere di troppo, tanti problemi nella vita privata e l'intenzione di mettere fine alla propria vita. E' questa la situazione che si sono trovati ad affrontare alcuni agenti della Questura di Pisa che nella serata di mercoledì 20 aprile sono intervenuti sulla via Calcesana, nel territorio di San Giuliano Terme, in seguito alla segnalazione di un uomo di 50 anni che aveva manifestato la volontà di suicidarsi. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno instaurato un dialogo con il 50enne, residente nelle vicinanze, convincendolo ad affidarsi alle cure del personale sanitario. Un'ambulanza, chiamata dagli agenti, ha trasportato l'uomo al Pronto soccorso per le prime cure e gli accertamenti sulle condizioni psico-fisiche.