Si infortuna mentre percorre la via Francigena: recuperato dai Vigili del fuoco

Intervento nel pomeriggio di mercoledì, 26 giugno, di una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa lungo la Strada Provinciale 61 nel comune di Castelfranco di Sotto.

Un uomo di 42 anni durante un'attività di trekking nel percorrere la via Francigena, sentiero n.10, si è infortunato alle gambe. I Vigili del fuoco una volta individuato lo hanno stabilizzato affidandolo al 118, che ha trasportato il ferito all'ospedale di Empoli per le cure necessarie.

Per il recupero è stato richiesto l’intervento di Pegaso.

Sul posto anche i Carabinieri.