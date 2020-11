Segue un corso di pronto soccorso la mattina, poche ore dopo è colpito da infarto: salvato

Una storia a lieto fine, scritta da un destino che, grazie all'importanza della prevenzione, ha voltato le spalle alla morte.

Protagonista della vicenda, raccontata dal dottor Maurizio Cecchini, cardiologo e in prima linea per promuovere l'installazione di defibrillatori sul territorio, un giovane dirigente dell'azienda Del Colle di Bientina, produttrice di legumi e cereali.

L’uomo, dopo che la mattina di un paio di settimane fa aveva partecipato ad un corso per imparare a soccorrere persone colpite da arresto cardiaco, è stato colto egli stesso a poche ore di distanza da un malore durante la pratica della sua consueta attività sportiva. A salvarlo tre persone presenti sul posto che hanno saputo prontamente praticargli un massaggio cardiopolmonare ed usato un defibrillatore, già precedentemente installato dalla Cecchini Cuore Onlus presso il centro sportivo dove si è verificato l’incidente. Un segnale del destino, forse, ma che fa riflettere su quanto sia veramente determinante un intervento immediato per salvare una vita umana.

“Spero che questa mia storia sia una testimonianza che farà riflettere e soprattutto intervenire sulla cultura d’emergenza - ha dichiarato lo stesso dirigente dell’azienda Nicola Ferradini - nessuno di noi può mai sapere cosa può accadere a noi o ai nostri cari. Meglio farsi trovare sempre preparati perché un’ambulanza non farà mai abbastanza in tempo ad arrivare per salvarti la vita e magari non aspettare che accada una disgrazia per acquistare questa macchina salvavita. Servirebbe avere il maggior numero possibile di defibrillatori nelle città, nelle aziende, nelle scuole, nei luoghi pubblici”.

E proprio per dare un segnale importante venerdì scorso l'azienda Del Colle ha ospitato il corso di formazione della Cecchini Cuore Onlus tenuto dal formatore della scuola, Fabrizio Bonino. I dipendenti e i collaboratori esterni dell’azienda hanno imparato a riconoscere i segnali di un arresto cardiaco, a praticare un massaggio cardiopolmonare, a disostruire le vie respiratorie in neonati, bambini ed adulti e naturalmente ad usare un defibrillatore.

Continua dunque l’opera di sensibilizzazione della Cecchini Cuore Onlus, associazione fortemente voluta dal dottor Cecchini, che dal 2007 organizza corsi di pronto soccorso ed installazione di defibrillatori presso aziende, scuole, palestre e vari comuni. “Con quello alla Del Colle arriviamo a 536 DAE su tutto il territorio - dichiara Cecchini - e siamo fieri di proseguire la nostra campagna contro la morte improvvisa che ha reso Pisa una delle città più cardioprotette d’Italia e che ha salvato 18 persone dall’arresto cardiaco. In 13 anni abbiamo realizzato 600 corsi BLSD sempre a titolo gratuito, coinvolgendo oltre 20.000 persone".

Per informazioni sui corsi, completamente gratuiti, è possibile chiamare Fabrizio Bonino della Cecchini Cuore Onlus al numero 342-8602303 oppure alla mail a ilbonino@gmail.com.