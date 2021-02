Cade da un ponteggio mentre lavora: muore 51enne

L'incidente in una conceria a Castelfranco di Sotto. Inutile ogni tentativo di soccorso

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina, 1 febbraio, in una conceria a Castelfranco di Sotto. Un uomo di 51 anni, Salvatore Vetere, è morto dopo essere precipitato da un ponteggio sul quale stava lavorando. Un volo di circa tre metri che non ha lasciato scampo all'uomo: inutile infatti ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto, insieme a Carabinieri, Polizia e personale della Medicina del lavoro dell'Asl.

Vetere, originario di Crotone, era titolare di una ditta di termoidraulica di Montopoli in Val d'Arno, incaricata di effettuare un lavoro nella conceria. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente costato la vita al 51enne.