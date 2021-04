San Giuliano Terme: chiusi i parchi e le aree a verde per Pasqua e Pasquetta

Il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio ha firmato un'ordinanza con cui viene disposta la chiusura dei parchi e delle aree a verde nel territorio comunale di San Giuliano Terme per domenica 4 e lunedì 5 aprile, vale a dire i giorni di Pasqua e Pasquetta. In particolare, saranno inaccessibili il Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio, il parco 'Luciano Pratali' di Ghezzano, il parco dei laghetti di Campo e tutte le aree gioco e pic nic comunali.

L'ordinanza numero 22 del 2021 è disponibile nell'albo pretorio e nella sezione Covid-19 sul sito del Comune. "Non ho firmato a cuor leggero questa ordinanza - commenta il primo cittadino - già peraltro adottata nel 2020, ma si è resa necessaria di fronte alla pandemia che in queste settimane è nuovamente in espansione. Sono tanti i sindaci che hanno dovuto prendere provvedimenti restrittivi simili in questi giorni e comprendo bene le difficoltà sia loro che dei cittadini. Restiamo uniti e adottiamo comportamenti responsabili a tutela dei più fragili".