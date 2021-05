San Giuliano Terme: quasi completata la consegna dei kit per la raccolta differenziata

Geste ha consegnato 12.322 kit per la raccolta differenziata nel territorio comunale di San Giuliano (tra cui 222 con richiesta di sacchi gialli), pari al 90% delle utenze complessive. Le rimanenti 1.473 saranno a cura di Geofor, che si appresta a completare il servizio in continuità con quanto iniziato da Geste. Questo servizio, per il secondo anno consecutivo, vista la prosecuzione dell'emergenza sanitaria, è stato affidato a Geste, la società in-house del comune termale. In particolare, è stato lo stesso gruppo di lavoro dello scorso anno a effettuare il servizio, vale a dire il gruppo mensa. Rispetto al 2020 si è partiti con un mese d'anticipo.

Si ricorda che lo sportello rifiuti è gestito da Geste e ha sede al civico 25 di via Niccolini. Tra gli altri servizi, è possibile rivolgersi allo sportello per la fornitura di sacchi addizionali per la raccolta differenziata. Giorni e orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 16.30. Contatti: 050 8754601 o scrivendo alla email: rifiuti@comune. sangiulianoterme.pisa.it. Per altre informazioni si consiglia di visitare il sito istituzionale, dove ci sono anche i contatti.

"La zona rossa, con la chiusura delle scuole, ha consentito di velocizzare le operazioni, permettendoci di anticipare la conclusione della distribuzione - fanno sapere Riccardo Baglini, Filippo Pancrazzi e Sergio Di Maio, rispettivamente amministratore unico di Geste, assessore all'ambiente, e sindaco di San Giuliano Terme - Geste ha fatto un ottimo lavoro, sia dal punto di vista organizzativo che operativo. Adesso, per la parte conclusiva della distribuzione, il pallino passa in mano a Geofor, che completerà le ultime utenze, pari a circa il 10% del totale, e lo farà in continuità con il lavoro della nostra società in-house".