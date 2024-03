Partiti i lavori alla scuola Rosati di Asciano, deliberati dalla giunta comunale sangiulianese. Uomini e mezzi sono all'opera dai primi giorni della settimana per la realizzazione del primo lotto di intervento, che prevede opere manutentive che porteranno ad un radicale miglioramento agli ambienti, mirate al contempo all’efficientamento energetico e all'implementazione del comfort interno dei locali.

Alcune delle maggiori opere previste dal progetto riguardano: risanamento dei cornicioni e delle gronde, demolizione delle porzioni di intonaco degradate e in cattivo stato, risanamento dei travetti danneggiati o ammalorati e ricostruzione delle sezioni di laterizio demolite; rifacimento degli intonaci demoliti, risanamento e tinteggiatura delle facciate, sostituzione degli infissi esterni esistenti con infissi idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritti dalle normative nazionali e regionali vigenti per le zone climatiche 'D'.

"Il primo lotto funzionale si concentra sul risanamento delle superfici esterne tra cui gronde, facciate e marciapiedi, unitamente alla sostituzione degli infissi e la rimozione dell'aula prefabbricata - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - la prima fase delle lavorazioni ha visto la rimozione dei box prefabbricati adibiti ad aula scolastica, mediante smontaggio e ricollocamento in luogo individuato dall’Amministrazione, dove saranno riassemblati per altro impiego. Conseguentemente alla rimozione della struttura sarà ripristinata l’uscita di emergenza del corridoio, raccordandola con la rampa esterna presente. L'uscita di emergenza del corridoio lato palestra sarà mantenuta, ma sarà interdetta per motivi di sicurezza durante le operazioni di movimentazione delle strutture".

"Siamo molto soddisfatti della partenza di questi lavori, ovviamente le lavorazioni non incideranno sull'attività scolastica, infatti sarà cura delle ditta non eseguire le attività di movimentazione delle strutture negli orari di entrata/uscita dei bambini - afferma l'assessore all'Edilizia scolastica Lara Ceccarelli - quelli di Asciano si uniscono ad altri importanti interventi portati avanti in questi anni per i plessi scolastici del nostro Comune, che hanno riguardato la scuola Pascoli di San Giuliano Terme e la scuola dell'infanzia a Sant'Andrea in Pescaiola, i cui interventi per l'efficientamento sono stati finanziati dal Next generation Eu della Commissione europea e ancor più di recente abbiamo rinnovato tutti gli infissi, le porte, l'illuminazione e la caldaia della materna di Asciano, mentre alle medie di Pontasserchio è in corso d'opera il nuovo impianto di sicurezza con i lavori per l'anello antincendio".

Per il sindaco Sergio Di Maio "non c'è migliore cosa del mantenere le promesse e vedere il nostro programma di mandato realizzarsi in questo caso grazie ad un investimento da oltre 681mila euro, i lavori alla scuola di Asciano erano attesi e, finalmente, nonostante oggi tirare su un cantiere non sia un aspetto per niente scontato, soprattutto per l'aumento dei costi dei materiali, il giorno degli interventi per la primaria Rosati è arrivato: ancora una volta prevale la cultura di governo".