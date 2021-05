San Giuliano Terme, rinnovata la convenzione per il pass auto per Marina di Vecchiano

Da mercoledì 19 maggio è possibile fare richiesta dei pass auto per Marina di Vecchiano per i residenti del Comune di San Giuliano Terme. Confermato il costo dell'abbonamento, anche quest'anno fissato a 50 euro e valido per tutta la stagione estiva. A differenza degli scorsi anni, il parcheggio è gratuito fino al 31 maggio incluso. La modalità per richiedere gli abbonamenti rimane online come nel 2020, visto il perdurare della pandemia e delle norme di contenimento da rispettare. E' possibile scaricare il modulo della domanda sul sito del Comune, qui. Le domande si devono inviare solamente per posta elettronica all'indirizzo passmare@comune. sangiulianoterme.pisa.it allegando:

- il modulo della domanda debitamente compilato e firmato;

- copia scansionata o fotografata del libretto di circolazione con ben visibile il numero di targa e l'attuale proprietario;

- copia di un documento;

- attestazione del versamento di 50 euro.

Il pagamento deve essere intestato a 'Comune di Vecchiano' e può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n.135566 oppure mediante bonifico al seguente Iban: IT48B0856270910000000081238. In entrambi i casi deve essere indicata come causale 'Pass Marina di Vecchiano'. Si consiglia di conservare la ricevuta di pagamento. Nessun tagliando cartaceo: i richiedenti riceveranno conferma di accettazione della richiesta sulla propria casella di posta elettronica da parte del Comune nei tempi opportuni e in base all'ordine di arrivo delle domande. I numeri di targa delle autovetture autorizzate saranno inviate al gestore del parcheggio per le verifiche elettroniche. E' possibile contattare anche il numero 050819364, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10, per supporto o assistenza nella compilazione della domanda.

"Si rinnova anche quest'anno la convenzione con il Comune di Vecchiano per i pass auto utili a parcheggiare a Marina di Vecchiano - affermano il sindaco Sergio Di Maio e il vicesindaco con delega al Turismo Lucia Scatena - ringraziamo gli uffici di entrambi i Comuni per il lavoro congiunto che mettono in campo. Abbiamo davanti un'altra estate in tempo di pandemia e dobbiamo in qualche modo adattarci, senza rinunciare a ciò che ci piace, ma facendolo in sicurezza. Abbiamo la fortuna di vivere in un posto meraviglioso ed è l'occasione per apprezzarlo ancora di più. Buon mare e buona estate 2021 a tutti".