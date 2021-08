San Giuliano Terme cambia volto con la riqualificazione del Parco dei Pini

Via all'abbattimento della 'Baracchina', poi vari interventi per la fruibilità pubblica

Lunedì 2 agosto sarà un giorno storico per una delle zone più importanti e conosciute della frazione capoluogo di San Giuliano Terme. La mattina inizieranno le operazioni di abbattimento della vecchia 'Baracchina', attualmente in stato di abbandono, mentre nel pomeriggio avrà luogo, alla presenza del notaio, il passaggio formale al patrimonio del Comune di San Giuliano Terme della quota percentuale di parco che al momento appartiene alla Regione Toscana (il 50%). L'operazione ha il valore di oltre 130mila euro (pari alla metà del valore complessivo stimato oltre 264 mila euro), che porterà alla riqualificazione completa del Parco dei Pini.

Un atto fondamentale per l'operazione di acquisto è la demolizione delle opere abusive consistenti in aggiunte di volumi successive alla struttura dell'ex 'Baracchina'. La demolizione, cui seguirà la ricostruzione, dovrà necessariamente interessare tutto il fabbricato poiché gli interventi abusivi hanno alterato in maniera irreversibile la struttura originaria.

In sintesi il progetto del primo lotto prevede la riqualificazione di tutta l'area aperta, che sarà resa fruibile e utilizzabile per diverse attività sociali, ricreative e culturali. Nella parte ovest sarà realizzato un palco rialzato, mentre ovunque si provvederà al superamento delle barriere architettoniche. E poi ancora pubblica illuminazione, percorsi pedonali ampi, camminamento alberato e nuove aiuole. Per quanto riguarda il secondo lotto, si attende il responso sul finanziamento statale richiesto per la rigenerazione urbana, dopodiché si provvederà alla progettazione. Il recupero dell'ex 'Baracchina' è inserito in questo secondo intervento.

"A fine anno potranno dunque partire i lavori per il primo lotto funzionale del Parco dei Pini" fa sapere il sindaco Sergio Di Maio, che sottolinea la fase dell'abbattimento della vecchia 'Baracchina' oggetto di molte segnalazioni da parte dei cittadini: "Non abbiamo mai smesso di interessarcene e anche se le cose sembravano materialmente ferme abbiamo lavorato per portare a compimento il complesso iter burocratico. Il 2 agosto, oltre a essere un giorno storico per la frazione capoluogo di San Giuliano Terme, rappresenta l'inizio vero e proprio del percorso che cambierà in meglio il volto del Parco dei Pini e di San Giuliano Terme in generale, con importanti ricadute positive sulla vivibilità, sul turismo e sulla cultura. Insomma, adesso ci sono le condizioni per procedere alla riqualificazione, anche grazie al contributo della Fondazione Pisa. Per quanto riguarda il secondo lotto, abbiamo partecipato a un progetto ministeriale di rigenerazione urbana per il quale siamo in attesa di una risposta: in caso di esito negativo, siamo pronti a intervenire con risorse interne per completare il percorso. Chiudo dicendo che sulla frazione capoluogo stiamo investendo molto: penso, ad esempio, all'anfiteatro ex cava di Nord-Est e all'Opera Pia".

"Il recupero e la riqualificazione del Parco dei Pini - afferma Matteo Cecchelli, assessore alla progettazione e alla rigenerazione urbana - è una vera e propria operazione di rigenerazione urbana che cambierà il volto della frazione capoluogo e soprattutto renderà pienamente vivibile e utilizzabile un luogo molto prezioso, che ha una storia importante. Questo intervento è in linea con le scelte politiche di quest'amministrazione e della maggioranza politica che la sostiene: migliorare la qualità della vita delle persone attraverso il recupero e la valorizzazione degli spazi urbani".

"Il progetto del primo lotto - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Francesco Corucci - prevede la riqualificazione di tutta l'area rendendola fruibile e a disposizione per diverse attività. In generale, questo intervento è stato pensato per cercare di soddisfare le esigenze degli utenti di ogni età, bambini, ragazzi, adulti e anziani, riqualificando un luogo dove si potrà passeggiare, riposare e relazionarsi con gli altri. Questo progetto ammonta a 370mila euro, mentre per quello del secondo lotto abbiamo stanziato 610 mila euro, che portano il totale a 980 mila euro. L'inizio dei lavori del primo lotto è previsto entro il 2021".