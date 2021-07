San Giuliano Terme: al via il servizio di necroforato per i cimiteri comunali

Arriva il nuovo servizio di necroforato a San Giuliano Terme, che la Giunta ha approvato nella seduta del 24 giugno scorso e che si appresta a partire per tutti e nove i cimiteri comunali. Entro luglio il servizio verrà affidato a un'impresa specializzata nel settore, andando incontro a diversi stimoli e proposte da parte dei cittadini.

Questo servizio sarà operativo sei giorni su sette, mentre fino a ora i giorni di attività erano cinque, e riguarderà l'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni e traslazioni), un vero e proprio presidio continuo per garantire ordine e sorveglianza, nonché decoro e pulizia, sia delle aree cimiteriali nel loro complesso che, ad esempio, dei servizi igienici. Viene inoltre garantita la reperibilità. Si tratta di 130mila euro investiti per nove mesi di servizio con possibilità di proroga di altri tre.

In parallelo, è stata aumentata la frequenza del taglio del verde nei cimiteri comunali: sette tagli in totale nel 2021 e nove previsti dal 2022.

"Il nuovo servizio di necroforato - affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore ai lavori pubblici Francesco Corucci - consentirà di migliorare sensibilmente la manutenzione e il decoro dei cimiteri comunali. Abbiamo ricevuto molte segnalazioni e osservazione da parte dei cittadini e abbiamo deciso di dare una risposta molto consistente per migliorare la situazione. La politica dei piccoli passi in questo caso è stata preventiva, abbiamo ascoltato e poi preso la decisione di intervenire con ingenti risorse per risolvere la situazione. Nove cimiteri sono tanti e le risorse vanno gestite, ma non ci siamo tirati indietro. Il decoro dei cimiteri comunali è importante e la stagione degli investimenti prosegue tenendoli fra le priorità, sia con piccoli ma significativi interventi che con investimenti più consistenti".

E ciò è confermato dagli interventi di riqualificazione dei cimiteri, che si avviano a conclusione per quel che riguarda le progettazioni esecutive. L'investimento complessivo ammonta a oltre 700mila euro. "Nessun mutuo acceso nemmeno per gli investimenti nella riqualificazione dei cimiteri comunali - concludono Di Maio e Corucci - lo ribadiamo spesso ma è importante che si comprenda la volontà dell'amministrazione di investire e di farlo in maniera sostenibile, affinché la tasse dei cittadini possano incidere positivamente sui servizi che siamo chiamati a restituire".

Questa nuova tranche di interventi riguarderà i cimiteri di Agnano, Ghezzano, Molina di Quosa e Metato. Tutti i progetti sono stati tutti sottoposti al vaglio della Soprintendenza e consisteranno principalmente in opere di restauro e risanamento conservativo prevedendo, dove necessario, anche interventi di rinforzo strutturale. A ottobre è prevista la partenza di tutti i cantieri che si ipotizza di terminare entro febbraio 2022. Entreremo nel dettaglio di ciascun intervento in corso d'opera.