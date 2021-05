San Giuliano Terme: al via i trattamenti contro le larve di zanzara

Nei giorni 17, 18, 19 e 20 maggio 2021 sarà effettuato il primo trattamento contro larve di zanzara in tutte le frazioni del Comune di San Giuliano Terme: saranno messi in campo interventi mirati, previo monitoraggio visivo e pescaggi, nelle zone con acqua stagnante, griglie stradali, caditoie, fossi, e così via. Sarà utilizzato un insetticida biologico in granuli, che agisce per ingestione ed è efficace contro la maggior parte delle larve di zanzara. Non ci sono quindi indicazioni di pericolo.

Il calendario:

- 17 maggio: Ghezzano (inclusa La Fontina), Colignola, Mezzana, Campo, Agnano, Asciano.

- 18 maggio: San Giuliano Terme, Gello (incluso Le Maggiola), Orzignano, Pappiana, San Martino a Ulmiano, Pontasserchio.

- 19 maggio: Rigoli, Colognole, Molina di Quosa, Ripafratta, Pugnano, Sant'Andrea in Pescaiola, Metato, Madonna dell'Acqua.

- 20 maggio: fossi presenti nelle varie frazioni.