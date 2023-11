Sandra Capuzzi, in passato assessore al sociale al Comune di Pisa, è il nuovo Commissario straordinario della Misericordia di Pisa. "Ho ricevuto da qualche settimana questo nuovo incarico per me. Voglio ringraziare la Confederazione nazionale per la fiducia assegnatami".

Sul fronte locale, dopo i ringraziamente al Commissario Dini "per il lavoro svolto fin qui e per la preziosa collaborazione data", Capuzzi fa il punto circa le intenzioni e le esigenze dell'ente: "Entro in punta di piedi a svolgere un ruolo complesso dal punto di vista gestionale e amministrativo. Sono certa di poter contare sulla collaborazione e il sostegno di tutta la Misericordia di Pisa e della Federazione Regionale delle Misericordie Toscane che ringrazio, nella persona di Alberto Corsinovi. L'obiettivo che ci diamo è quello di sostenere e rafforzare una comunità che deve tornare ad essere centrale per la nostra città, soprattutto per la storia e i valori che rappresenta. Cercheremo di valorizzare meglio le attività svolte e ne realizzeremo di nuove, rimettendo al centro il nostro ruolo di prossimità. Ricostruiremo una rete di sinergie e collaborazioni che oggi sono fondamentali perché come ricorda bene Don Milani i problemi si affrontano insieme. La nostra oggi è una realtà attiva, composta da persone che ogni giorno si dedicano al prossimo, persone a cui va il mio personale ringraziamento per l'impegno, la dedizione e il coraggio che mettono ogni giorno a disposizione di tutti noi. Le nostre porte sono aperte, non solo a chi si riconosce in un percorso di valori cristiani, ma anche a coloro che vogliono mettersi a disposizione degli altri e a coloro che vogliono essere parte del nuovo corso di iniziative e progetti che metteremo in atto".