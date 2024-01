Un network di professionisti in un'unica struttura, con l'obiettivo di offrire servizi medici d'eccellenza al servizio delle esigenze di salute della persona. Nasce il centro di Studi medici e odontoiatrici Le Mura, nuova realtà fondata a Pisa dai fratelli Federica ed Ettore Sgro, in via Emanuele Filiberto Duca d'Aosta. Il nome è in onore alle antiche mura che costeggiano il camminamento dall’arco di San Zeno fino a via San Francesco,. La nuova iniziativa imprenditoriale nel settore sanità è stata inaugurata con un taglio del nastro alla presenza del vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese e della referente area Credito Confcommercio Pisa Susanna Petri.

Federica è odontoiatra, Ettore medico specializzando in Medicina interna. Entrambi under 40, pisani legatissimi alla loro città, hanno una solida storia familiare nel campo della salute e hanno deciso di compiere questo passo importante scegliendo proprio Pisa per il loro progetto di imprenditoria giovanile. "Nel centro sono presenti uno studio odontoiatrico, diverse figure in campo medico e specialisti della salute, così da permettere ai cittadini di trovare in un unico luogo diversi professionisti collegati tra loro per visite, esami, percorsi di prevenzione e cura", dicono Federica ed Ettore Sgro. "Crediamo che il centro Le Mura possa rappresentare un servizio importante e un valore aggiunto per il quartiere e, più in generale, per il centro città".

"Il nostro progetto - proseguono - è quello di renderlo anche un punto di riferimento informativo sulla salute, con incontri e open day su diversi focus, come la salute orale, il benessere dei bambini, quello posturale o le buone abitudini alimentari, per fare alcuni esempi. L’obiettivo la presa in carico del paziente a 360° in maniera integrata. Da questo punto di vista, le sinergie tra professionisti diversi e la possibilità di condividere competenze è un grande valore per i pazienti ed è proprio la base su cui si sviluppa il nostro centro".

"Quando ottimi professionisti uniscono le proprie competenze il risultato è un insieme di servizi di eccellenza", afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese. "Siamo orgogliosi di avere in città una nuova struttura in grado di offrire servizi sanitari all'avanguardia e altamente qualificati in un centro moderno, rinnovato e curato in ogni dettaglio, dove si percepiscono l'attenzione e la cura per il benessere dei pazienti".

"Oltre allo studio dentistico, possiamo già contare su nutrizionista, psicologo, psichiatra, podologo, fisioterapista, osteopata, logopedista, fisiatra, agopuntore, solo per citarne alcuni e dentro Le Mura si trova anche il primo centro di protesi Audiovita a Pisa. Un ambiente progettato per essere accessibile, funzionale e accogliente, proprio per dare ai pazienti un’esperienza comoda e inclusiva di benessere e di salute. Possiamo dire che Le Mura nasce proprio per abbattere i muri, quelli che troppo spesso si frappongono tra i cittadini e percorsi di salute adeguati", concludono Federica ed Ettore Sgro.