Sant'Agata apre grazie agli studenti del liceo 'F. Russoli'

Appena chiuso il Festival di musica “I Concerti di Quaresima e di Pasqua”, l’Associazione Culturale Il Mosaico continua la sua attività sul territorio, questa volta in collaborazione con il Liceo Artistico Franco Russoli, garantendo una serie di aperture della Cappella di Sant’Agata, di proprietà comunale e recentemente restaurata, grazie alla disponibilità degli studenti della classe 3D dello stesso Liceo che dopo avere effettuato nei mesi scorsi rilievi e disegni dell’antico edificio, sabato 27 e domenica 28 accoglieranno cittadini e turisti in occasione dell’apertura straordinaria dell’edificio, facendo da veri e propri “ciceroni”.



“Sono molto soddisfatto di questa collaborazione” commenta Riccardo Buscemi, Presidente dell’Associazione Culturale Il Mosaico, che cura, per conto del Comune, l’apertura periodica della cappella “inserita tra i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento del Liceo pisano, è in qualche modo una conferma del buon lavoro svolto dall’Associazione a Sant’Agata, garantendone in questo anno l’apertura più volte al mese per visite ed eventi. Come già detto, Sant’Agata è di tutti ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per svolgere iniziative, purché compatibili con la sacralità del luogo. La collaborazione con il Liceo Russoli conferma questa disponibilità.”



Il PCTO Sant’Agata sarà illustrato, presenti Riccardo Buscemi, Presidente de IL MOSAICO, e Angela Parini, Funzionario dell’Ufficio Cultura del Comune, venerdì 26 maggio alle ore 16.00 presso la Cappella Sant’Agata dal Dirigente Scolastico Gaetana Zobel e dalle docenti Maria Cataldi, Noemi Milanese, Valentina Noccioli e Tiziana Paggetti, mentre l’apertura al pubblico con l’ausilio determinante degli studenti avverrà sabato 27 maggio (orario 16-19) e domenica 28 maggio (orario 10-13 e 16-19). Nell’ambito del progetto, sono previste altre aperture nel mese di giugno, in date e orari da comunicare. Nelle immagini: l'evento del 29 aprile a Sant'Agata recentemente organizzato da IL MOSAICO e la locandina del PCTO Sant'Agata