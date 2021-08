Santa Croce sull'Arno: è pronta la nuova Piazza Garibaldi

Sono terminati i lavori di piazza Garibaldi e via Turi a Santa Croce sull’Arno. Come era stato previsto, la piazza verrà riaperta per consentire lo svolgimento delle iniziative serali di fine estate. Il progetto è stato realizzato a titolo gratuito dagli architetti Federico Puliti e Alberto Pellegrini, sviluppato dal Comune di Santa Croce sull’Arno insieme al CCN e a Confcommercio Pisa, promotori del progetto, e sostenuto economicamente dall’amministrazione con il contributo di Francesco e Azzurra Giannoni della conceria Tuscania, per un investimento complessivo di circa 120mila euro.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 9 settembre 2021 alle ore 18.30, anche se la piazza sarà riaperta già dal 31 agosto in occasione della prima serata del 'Cinema sotto le stelle'. "E' una bella soddisfazione vedere, nei tempi che avevamo previsto, la piazza pronta per essere vissuta. Dopo settimane di cantiere, la pazienza di tutte e tutti noi viene ripagata con la bellezza di questa nuova piazza Garibaldi, che già dall’ingresso di via Turi è più accogliente e più verde" dichiara il sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda: "Abbiamo deciso di restituire alla comunità anche la fontana che originariamente era stata finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e che da tempo non era più funzionante. Resta da ultimare l’installazione visiva lungo il muro parrocchiale di via Turi, di cui abbiamo già predisposto l’illuminazione. Quelle che saranno posizionate in quel punto sono immagini che racconteranno pezzi di storia di Santa Croce, perché essere consapevoli del proprio passato è l’unico modo di vivere a pieno il presente".

Esprime grande soddisfazione il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Il restyling di piazza Garibaldi, dove lavorano attività di altissimo valore per il tessuto commerciale di Santa Croce, è il frutto di un lungo lavoro che parte dal progetto di riqualificazione del Centro storico proposto dalla nostra associazione e realizzato dagli architetti Vanni, Pellegrini e Puliti, che hanno messo la loro professionalità al servizio della città. Un progetto immediatamente accolto e finanziato dall'amministrazione comunale, che ringraziamo, insieme ai commercianti del Centro Commerciale Naturale, per aver creduto in un percorso che ha l'obiettivo di dare nuovo slancio al commercio santacrocese. La nuova piazza Garibaldi è il punto di partenza per la realizzazione di un progetto che vuole rilanciare Santa Croce e le sue attività, proprio partendo da quegli interventi in grado di rendere più fruibile e vivibile il centro".