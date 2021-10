Santa Croce sull'Arno: manutenzioni straordinarie al parco di via Carlo Marx e del parco della Rimembranza

Nuovi giochi e pavimentazione per le aree verdi, per un investimento pari a 24mila euro

Entro i primi giorni di novembre sarà effettuata una manutenzione straordinaria di due parchi pubblici a Staffoli, a Santa Croce sull'Arno: quello in via Carlo Marx e il parco della Rimembranza.

Nel parco di via Carlo Marx verranno inseriti due nuovi giochi inclusivi e un’altalena doppia; verrà installata una nuova pavimentazione e verrà ristrutturata e ripristinata la pista di pattinaggio esistente. Nel parco della Rimembranza verrà ristrutturata la pavimentazione, compresi i gradoni in tufo attualmente presenti. Verrà inoltre messo in sicurezza e verniciato il cancello della scuola primaria Torello della Maggiore.

"Per effettuare questi interventi abbiamo previsto un investimento di circa 24mila euro - dichiara la sindaca Giulia Deidda - sono fondi pubblici che questa amministrazione impiega con convinzione per migliorare la qualità dei nostri spazi urbani, che sono i luoghi dove si trascorre il nostro tempo libero, luoghi dove si cresce, si socializza e quindi sono spazi importanti di vita".

Daniele Bocciardi, assessore ai lavori pubblici: "La scelta dei cosiddetti ‘giochi inclusivi’ è una scelta coerente con uno spazio pubblico che sia capace di accogliere più persone, bambine e bambini possibili, ed era un impegno preso in Consiglio Comunale. Ora tocca a tutte e tutti noi prendercene cura. Ora che siamo arrivati alla fase finale della ristrutturazione dei parchi esistenti nel territorio santacrocese, è arrivato il momento di pensare concretamente al nuovo parco urbano".