Santa Croce sull'Arno: pioggia di nuovi giochi per bambini

Sono terminati in questi giorni i lavori per il rinnovamento dei giochi per bambine e bambini nei parchi pubblici di Santa Croce sull’Arno. Come annunciato a luglio, sono stati installati giochi e arredi nuovi in via Settembrini, Piazza Padre Pio, via Buozzi, via Caduti dell’Arma dei Carabinieri, via Angiolieri, il giardino della scuola dell’infanzia Poggio fiorito.

“Adesso tutti i giardini di Santa Croce sull’Arno hanno giardini nuovi e funzionanti. Era un obiettivo del nostro programma e sono orgogliosa di averlo raggiunto nonostante l’emergenza dovuta alla pandemia che ha rallentato o sospeso alcune delle attività ordinarie, per le piccole e grandi amministrazioni pubbliche - afferma il sindaco Giulia Deidda - avevamo previsto che i lavori terminassero a settembre. Siamo al 18 agosto e abbiamo già finito. Adesso faccio una raccomandazione a tutte le cittadine e tutti i cittadini affinché la collettività abbia cura di questo patrimonio condiviso a servizio dei più piccoli. Non deturpiamo ciò che è di tutti. Siamo responsabili, grandi e piccini, dei nostri spazi verdi riarredati e rinnovati. Sono bellissimi, facciamoceli durare!”.