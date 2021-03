Al via 'Santa Croce online', i servizi del Comune disponibili via web

Un aiuto concreto per i cittadini che potranno così evitare di recarsi fisicamente nel palazzo comunale per svolgere le pratiche

A partire da lunedì 15 marzo 2021 le cittadine e i cittadini di Santa Croce sull’Arno dotati di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potranno usufruire di numerosi servizi comunali senza doversi recare fisicamente in Comune.

Tra i servizi attualmente disponibili ci sono il rilascio di certificati da parte dell’Anagrafe; il pagamento di multe e tributi; pratiche per l’edilizia; pratiche dell’ufficio Suap (per le attività produttive).

Dal mese di maggio sarà poi possibile effettuare l’iscrizione ai servizi scolastici, come mensa e scuolabus, soltanto attraverso il portale 'Santa Croce online'.

Per accedere al portale le cittadine e i cittadini potranno usare SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

“Consiglio vivamente a tutte e tutti di fare SPID per tempo, per non doversi ritrovare senza possibilità di accesso nel momento del bisogno - raccomanda il sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda - ci saranno diversi giorni per poter fare le iscrizioni ai servizi scolastici, quindi nessuno resterà senza mensa o senza scuolabus per questo. Ma è importante essere preparati, perché accedere a tutti questi servizi può far risparmiare tanto tempo e tante energie”.

L'indirizzo per accedere ai servizi di Santa Croce Online è il seguente: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1233358&areaAttiva=1.

A questo link si accede anche dal menu principale del sito del Comune, https://www.comune.santacroce.pi.it/, seguendo la voce 'Santa Croce online'.

SPID permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti in maniera semplice, sicura e veloce.

Per ottenere SPID attualmente è necessario rivolgersi ad uno dei gestori di identità indicati sul sito https://www.spid.gov.it/. Prossimamente sarà possibile ottenere l'identità digitale anche attraverso il Comune di Santa Croce sull'Arno.

Le cittadine e i cittadini che avranno bisogno di assistenza per ottenere SPID potranno scrivere a questo indirizzo email: spid@comune.santacroce.pi.it.