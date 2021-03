A Pisa per un amore non corrisposto: sanzionata una donna

La 49enne residente a Calcinaia si trovava in via Corridoni, in zona Stazione, sotto all'abitazione di un uomo che l'aveva già querelata per atti persecutori

Un sentimento forte, talmente grande da sfidare le disposizioni del Dpcm e uscire dal Comune di residenza. Una donna di 49 anni, residente a Calcinaia, nel pomeriggio di venerdì 12 marzo è arrivata in via Corridoni, in zona Stazione, per suonare al campanello dell'abitazione di un uomo. Gli agenti di Polizia, arrivati sul posto dopo la segnalazione proprio dell'uomo, hanno invitato la donna ad allontanarsi dopo averla sanzionata per l'inosservanza del divieto di spostamento fuori dai confini del Comune di residenza.

L'uomo ha spiegato agli agenti che la donna era già stata querelata per atti persecutori e per danneggiamenti ai beni della sua famiglia oltre ad una aggressione nei confronti dello stesso.