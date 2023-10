Alcol e apertura oltre l'orario consentito: sanzionati due esercizi commerciali

Controlli in zona stazione da parte della Polizia di Stato che durante la settimana ha sanzionato due esercizi commerciali in via Corridoni e viale Bonaini.

Nel primo caso le Volanti hanno constatato la violazione dell'ordinanza comunale dello scorso 11 ottobre che vieta la vendita di sostanze alcoliche in zona stazione. Nel secondo caso, invece, l’esercente è stato sanzionato per la violazione della stessa ordinanza perché aperto oltre l’orario consentito.

Un'ulteriore violazione da parte degli stessi comporterà la sospensione dell’attività.