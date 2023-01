Alla guida di un motociclo senza patente e senza assicurazione: sanzionato 30enne

Servizio straordinario di controllo del territorio in zona Stazione effettuato ieri pomeriggio, martedì 24 gennaio, con l'impiego di 2 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato e una pattuglia della Polizia municipale. Identificate 35 persone e controllati 21 veicoli.

Sono stati elevati due verbali al Codice della strada a carico di un 30enne sudamericano, residente a Pisa, in quanto si trovava alla guida di un motociclo senza aver mai conseguito la patente di guida. Il motociclo è stato posto anche in sequestro amministrativo perché privo della prescritta polizza assicurativa.