Capannoli: 100 sanzioni in 6 mesi ai camionisti per il non rispetto del divieto di transito

L'amministrazione comunale di Capannoli ha fatto un monitoraggio dei primi mesi dell'anno, dopo che a fine 2021 è entrato in vigore il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia sulla Strada Statale 439 nel centro abitato di Capannoli. Sono ancora tanti i camionisti indisciplinati che dai primi di gennaio hanno ricevuto la sanzione perché hanno infranto il divieto di transito che vale per i mezzi di portata superiore a 75 quintali: dall'inizio dell'anno a giugno sono quasi un centinaio i verbali che il Comando di Polizia Locale Capannoli - Palaia ha notificato ai conducenti.

"Ancora troppi", commentano dal palazzo comunale. La scelta di limitare il transito nel centro abitato, scattata a dicembre 2021, in accordo tra Comune, Anas e Provincia di Pisa, è finalizzata ad una maggiore sicurezza stradale; alcuni mezzi pesanti hanno avuto l'autorizzazione al transito perché residenti nel territorio comunale, altri perché devono raggiungere destinazioni per le quali non c'è viabilità alternativa, ma molti camionisti continuano a transitare lungo la via Volterrana infrangendo il divieto.

Il controllo dei mezzi in transito, in fase di contestazione dell’infrazione del divieto, dà luogo anche al controllo dell’assicurazione e della revisione periodica; molto spesso quindi alla sanzione per divieto di transito si aggiungono anche altre sanzioni. "Continueremo a vigilare e sanzionare - chiarisce il sindaco Arianna Cecchini - pur nella carenza di organico destinato ad operatori di Polizia Locale la volontà dell'Amministrazione è chiara: chi sgarra paga".