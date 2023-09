Alimenti senza tracciabilità e mozziconi di sigaretta: multato circolo

I Carabinieri del NAS di Livorno, a seguito di ispezione presso un circolo nel comprensorio del cuoio, hanno segnalato all'autorità sanitaria e amministrativa il gestore dell'attività.



All'interno del pubblico esercizio i militari hanno sequestrato infatti 56 kg di alimenti (pesce, salumi e schiacciate) sprovvisti della richiesta tracciabilità.Contestate sanzioni, per un totale di 2mila euro, per aver detenuto, per la somministrazione, alimenti appunto privi di tracciabilità e per non aver vigilato sul divieto di fumo all’interno dell’esercizio, visto che, all’interno della sala biliardo, erano presenti un forte e stantio odore di fumo di sigaretta e numerosi mozziconi.