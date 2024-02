Asili nido: in scadenza il monitoraggio sui contributi regionali per la misura 'Nidi Gratis'

Il Comune di Pisa informa le famiglie beneficiarie della misura regionale dei 'Nidi Gratis' che la Regione Toscana ha comunicato la scadenza del 15 febbraio per accedere all'applicativo della Regione Toscana e adempiere alle operazioni obbligatorie di monitoraggio previste dal bando 'nidi gratis', che prevedono l'obbligo di dichiarare di avere beneficiato degli sconti sulle rette e la compilazione del questionario di gradimento.

Il mancato adempimento di tali operazioni entro il termine del 15 febbraio prossimo comporta la revoca totale del beneficio regionale. In particolare, i genitori beneficiari della misura 'Nidi gratis' sono tenuti: a compilare sull’applicativo regionale nel quale si è presentata domanda, la dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti di aver beneficiato dello sconto sulle rette riconosciuto dalla Regione Toscana. L’adempimento dovrà essere portato obbligatoriamente a termine entro il 15 febbraio per le mensilità da settembre 2023 a gennaio 2024, e entro il 15 settembre per le mensilità da febbraio a luglio 2024.

Le famiglie sono inoltre tenute a compilare sull’applicativo regionale nel quale si è presentata domanda, un questionario di gradimento le cui informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal Settore regionale competente. L’adempimento dovrà essere portato obbligatoriamente a termine entro il 15 febbraio. Eventuali quesiti potranno essere inviati all’indirizzo: nidigratis@regione.toscana.it; per consultare la pagina web della Regione Toscana dedicata alla misura dei Nidi Gratis: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis. Per tutte le informazioni, le famiglie residenti nel Comune di Pisa possono consultare la pagina sul sito web del Comune di Pisa, settore Educazione e Scuola (Nidi d’Infanzia) all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/pagina/nidi-gratis.