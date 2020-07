Imprese: riparte l'attività dello 'Scalo Roncioni Lounge Cafè'

La pandemia ha ritardato ma non frenato la seconda stagione dello 'Scalo Roncioni Lounge Cafè', il locale lungo il fiume del lungarno Mediceo che vede alla guida l’attore pisano Paolo Conticini ed i ristoratori Ilaria Santoni, Federico Benacquista e Matteo Anconetani. Mercoledì sera c'è stata l’inaugurazione della seconda stagione, dopo l’ottimo debutto del 2019.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tante le persone che hanno voluto portare il loro saluto al quartetto di imprenditori, a cominciare dal vicesindaco Raffaella Bonsangue e dal capogruppo consiliare della Lega Alessandro Bargagna. Anche la Confesercenti Toscana Nord era presente per un grande in bocca al lupo con il presidente area pisana Luigi Micheletti, il responsabile Simone Romoli ed il responsabile Centro Storico Francesco Mezzolla. Apertivi in riva all’Arno dalle 19 alle 24 tutti i giorni con musica di sottofondo, garantendo il distanziamento con un allungamento del posizionamento dei tavoli sul camminamento sul fiume.