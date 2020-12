Il sindaco in visita ai residenti di Gagno per lo scambio degli auguri

Si terrà sabato 19 dicembre in via Guardistallo (nella parrocchia di San Pio X) a Gagno, a partire dalle ore 11, una piccola cerimonia di scambio degli auguri con i cittadini del quartiere voluta dal sindaco di Pisa Michele Conti. Una novità nel protocollo del cerimoniale del Comune di Pisa inaugurata lo scorso anno con il brindisi nel quartiere del Cep e che proseguirà in zone diverse della città nei prossimi anni

"Sabato andrò a Gagno per lo scambio degli auguri ai cittadini del quartiere - ha annunciato il sindaco di Pisa Michele Conti - insieme da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione. Come annunciato lo scorso anno ogni Natale andrò in un quartiere diverso della città, partendo dalle periferie troppo spesso abbandonate a loro stesse nel passato. Scambiarsi gli auguri è anche un modo di confrontarsi direttamente con i residenti per ascoltarli, recepire le loro richieste, parlare degli interventi realizzati e quelli in programma. In questo anno così particolare funestato dalla pandemia che ci obbliga al distanziamento, non ho voluto rinunciare a questo piccolo gesto in cui ritrovo il senso profondo del mio impegno per la città. Rinunceremo al rituale brindisi nel rispetto delle norme anti-Covid ma avremo modo di incontrarci all’aperto in sicurezza".