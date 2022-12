Festività: il sindaco al Cep per lo scambio di auguri con i cittadini

Si terrà sabato 17 dicembre in via Michelangelo 44 al Cep, a partire dalle ore 11, una piccola cerimonia di scambio degli auguri con i cittadini voluta dal sindaco di Pisa Michele Conti. Una tradizione inaugurata dall’amministrazione comunale negli ultimi quattro anni, come occasione per incontrare gli abitanti dei quartieri.

"Sabato mattina sarò al Cep per lo scambio degli auguri con le famiglie e i residenti del quartiere - ha annunciato il sindaco - insieme da alcuni rappresentanti dell’amministrazione. Come già fatto negli anni scorsi, cogliamo l’occasione delle feste natalizie per essere presenti ogni anno in un quartiere diverso della città. Scambiarsi gli auguri è un modo di confrontarsi direttamente con i residenti, per ascoltare le esigenze dei cittadini, recepire le loro richieste, parlare degli interventi realizzati e quelli in programma. Un piccolo momento di festa e di condivisione, così come abbiamo fatto poco tempo fa sempre al Cep per inaugurare il nuovo piazzale Donatello, un gesto semplice in cui mi posso confrontare con le persone e ritrovare il senso profondo del mio impegno per la città".