Scambio culturale, in questa ultima settimana, tra 35 ragazzi francesi, provenienti dal Collège Frédéric Mistral di Avignone, e altrettanti studenti delle terze classi della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Vicopisano.

"Questa esperienza, formativa ed emozionante - spiega il sindaco Matteo Ferrucci, che ha la delega alla pubblica istruzione - è stata resa possibile grazie al forte e costante impegno della professoressa Noémie Costa, sostenuta dal professor Valter Cavasin e da un team di altri docenti che hanno sostenuto il progetto, dell’amministrazione comunale e grazie ai generosi contributi della Fondazione Batini e dell’associazione Festa Medievale, presieduta dal professor Giampiero Nesti, sempre molto vicine al mondo della scuola".

I ragazzi francesi hanno visitato il borgo bandiera Arancione, grazie anche alla preziosa guida del professor Giovanni Ranieri Fascetti, e altri luoghi e attrazioni del territorio, l’antico frantoio di Vicopisano e le città di Pisa, Firenze e Lucca, pranzando e cenando nei ristoranti del comune e apprezzando le tipicità gastronomiche, conoscendo la cultura locale, anche in chiave turistica, in ottica di scambio e arricchimento. "Un ringraziamento va alle famiglie che hanno accolto e ospitato questi studenti - continua il Sindaco - con entusiasmo, attenzione e passione. Hanno anche organizzato una bella festa, con cena, all’asilo di San Giovanni alla Vena per la quale ringraziamo Don Giampaolo Manzin per la disponibilità. E adesso non vediamo l’ora che i nostri ragazzi vadano ad Avignone a ritrovare la professoressa Florence Douard Pietri, che ha accompagnato gli studenti a Vicopisano e che ringraziamo ancora, i loro amici e amiche, rafforzando il legame che si è creato qui e arricchendo ulteriormente e reciprocamente le loro conoscenze".