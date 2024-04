Scambio culturale col progetto Erasmus fra Bientina e Creta

Da Creta a Bientina, grazie al progetto Erasmus +. Presso la Sala Consiliare del Comune di Bientina, il sindaco Dario Carmassi, l’assessore alla cultura Alessia Vincenti, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih Maria Rita Agata Ansaldi e le insegnanti hanno accolto gli studenti della scuola di Agia Varvara, il preside Georgios Saitakis e il corpo docente.

Già in precedenza, due alunni della scuola secondaria di primo grado di Bientina erano stati accolti in famiglia proprio ad Agia Varvara. Un’esperienza che si è ripetuta in direzione opposta, con sei studenti greci di undici anni ospitati a Bientina. Proprio partendo dal borgo della Valdera, hanno potuto così ammirare le bellezze della Toscana e del territorio, dal Museo Piaggio fino alle città d’arte come Pisa e Firenze.

"Costruire conoscenza reciproca, stima tra scuole e collaborazione tra popoli - dichiara Alessia Vincenti - significa dare concretezza ai valori del pluralismo, della tolleranza e della libertà che sono i principi fondanti dell'Unione Europea e alla base di progetti di scambio come l'Erasmus. E' nostro dovere imprescindibile quello di rafforzare tali valori, che in tante parti del mondo sono oggi disattesi e educare i nostri ragazzi e le nostre ragazze in tal senso. Grazie ai docenti e ai presidi che si impegnano in questo progetto, alle classi della scuola secondaria di Bientina e della 6° classe della scuola cretese".