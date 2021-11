Passa la droga al compagno detenuto durante il colloquio in carcere: scoperta

Un regalo galeotto, che non è sfuggito ai controlli degli agenti della Polizia penitenziaria del carcere Don Bosco di Pisa. Mercoledì 24 novembre, durante il momento dei colloqui tra i detenuti e i familiari, una donna ha passato al compagno recluso un involucro contenente della sostanza stupefacente. L'uomo, cittadino albanese, ha tentato di nascondere la droga per eludere i controlli di rito al termine del colloquio con la compagna.

Ma lo scambio non è sfuggito al personale della Penitenziaria: gli agenti hanno sospeso l'incontro e hanno sottoposto ad accurata perquisizione il detenuto. L'uomo, vistosi scoperto, ha consegnato l’involucro, che aveva occultato. "Questo ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti, scoperto e sequestrato in tempo dall’alto livello di professionalità e attenzione della Polizia Penitenziaria pisana, evidenzia come sia reale e costante il serio pericolo che si tenti di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti in carcere" commenta la segreteria provinciale di Uil PA Polizia Penitenziaria.