Scarpe personalizzate e articoli sportivi: a Bientina apre 'Sneaker's House'

Articoli sportivi e la possibilità di personalizzare le scarpe con temi, loghi e disegni. E' Sneaker's House, il nuovo negozio inaugurato a Bientina in via Polidori dalle imprenditrici Valentina Giovannini e Francesca Puccini. Presenti al taglio del nastro il presidente Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli e della responsabile area credito Confcommercio Provincia di Pisa Francesca Cagnoni.

"Dopo diverse esperienze in altri negozi del settore abbiamo colto questa occasione per intraprendere una nuova avventura insieme", raccontano le imprenditrici Valentina Giovannini e Francesca Puccini. "Volevamo aprire un negozio di calzature con un nuovo progetto che ci permettesse di dare nuovo slancio all'attività, specializzandoci nell'abbigliamento e articoli sportivi per uomo, donna e bambino e soprattutto nella customizzazione delle scarpe, un servizio che permette di personalizzare le proprie calzature in base ai propri gusti, con disegni e temi dedicati".

"Un nuovo negozio allestito da due imprenditrici altamente professionali e attente a ogni dettaglio, arredato e curato in ogni minimo particolare", il saluto del presidente Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli. "L’idea di aprire un’attività di articoli sportivi personalizzati da uomo, donna e bambino è davvero splendida e sono sicuro che i futuri acquirenti ne rimarranno davvero entusiasti".