Il progetto 'SCART' sbarca in prima visione su Sky Arte

Il progetto artistico del Gruppo Hera è al centro del documentario in onda giovedì 30 settembre alle 20.40 sul canale televisivo tematico del gruppo Sky Italia

Le eccellenze e la storia di 'SCART', il progetto artistico del Gruppo Hera, sono protagoniste di un documentario su Sky Arte, il canale televisivo tematico del gruppo Sky Italia, che andrà in onda giovedì 30 settembre alle 20.40 (e in replica nei giorni successivi). Nei mesi scorsi, una troupe di Sky Arte ha visitato i laboratori 'SCART' nelle sedi toscane di Herambiente a Pisa e a Santa Croce sull’Arno. E' qui che da oltre vent’anni artisti, scenografi, costumisti e docenti di prestigiose Accademie, con i loro studenti, si ritrovano per creare opere d’arte partendo dai rifiuti.

Componenti d’arredo, sculture, quadri, strumenti musicali, costumi di scena e scenografie diventano così protagonisti di un documentario che ha tratto forza espressiva dalla materia stessa con cui questi pezzi d’arte sono stati realizzati: scarti industriali provenienti da numerosi cicli di lavorazione, capaci di raccontare la genesi di una collezione di oltre mille pezzi unici e originali. Numerose le testimonianze raccolte: dai docenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Ravenna e Carrara come Angela Nocentini, Edoardo Malagigi, Paola Babini e Marco Santi, alla costumista del Teatro del Silenzio Claudia Tortora, fino alla nota gallerista milanese Rossana Orlandi, che ha appena ospitato le opere di 'SCART' alla Milano Design Week. Arte e sostenibilità ambientale al servizio della bellezza.

Con il progetto 'SCART', il Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane che eroga servizi ambientali, idrici ed energetici a oltre 5 milioni di cittadini localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo, punta a raggiungere un pubblico sempre più vasto al quale trasmettere una nuova sensibilità sui temi dell'economia circolare e sull'importanza di perseguire uno sviluppo economico e industriale che sia anche sostenibile.