Scassina uno scooter, con sé aveva la refurtiva di un altro furto

La Polizia di Pisa ha denunciato per ricettazione e tentato furto aggravato un 30enne pisano, già noto per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, fermato nel pomeriggio di ieri 25 agosto nei pressi di Piazza Sant'Antonio.

Proprio nella piazza il malvivente è stato inizialmente notato da una pattuglia di agenti, in servizio per uno straordinario controllo del territorio contro la microcriminalità. Il giovane è stato visto sedersi su uno scooter parcheggiato. Poi ha tirato fuori un cacciavite e un grimaldello. Ha aperto prima il vano portaoggetti e poi ha cercato di fare lo stesso con il bauletto posteriore. Non c'è riuscito, danneggiando soltanto la serratura. L'uomo è stato bloccato dai poliziotti subito dopo, poco distante.

Al momento del fermo, un controllo più approfondito ha permesso di trovare in possesso del 30enne una borsa di marca con ancora l'etichetta di prezzo, senza che lui avesse una ricevuta. Gli operatori hanno preso contatto con il negozio di orginie di Corso Italia, che ha confermato di aver subito il furto di una borsa con caratteristiche identiche poco prima.