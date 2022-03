Nel giorno della Festa della donna una scatola di cioccolatini alle detenute del Don Bosco

Un piccolo gesto di vicinanza in occasione della Giornata internazionale della donna. La Fondazione Casa Cardinale Maffi, per iniziativa della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Mezzana, infatti in questo 8 marzo vuole esprimere la sua vicinanza e simpatia alle 30 detenute del carcere circondariale di Pisa, regalando loro una confezione di cioccolatini, incartata con cura e decorata con un rametto di mimosa in stoffa fatto a mano. Le confezioni verranno consegnate oggi dal presidente della Fondazione, Franco Falorni, e da Gabriella Vergari, educatrice della struttura di Mezzana.





“È giusto che tutte le donne possano essere festeggiate in questo giorno - ha detto una sorella preziosa della struttura di Mezzana - e per essere sicuri che questo avvenga davvero, e per bene, abbiamo deciso di fare un pensierino per le ragazze del carcere”.L’iniziativa risponde alla solidarietà che la Fondazione Casa Cardinale Maffi ONLUS, nei limiti delle sue possibilità, vuole esercitare nel rapporto con le realtà del proprio territorio. In passato la Fondazione era intervenuta con gesti e donazioni a favore di realtà che si occupano di senzatetto (l’associazione Amici della Strada) a cui furono regalate coperte di lana fatta a mano, e con l’ambulatorio di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale di Pisa, con il dono di un quadro per decorare le pareti della struttura.