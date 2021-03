'Scatti nella tradizione', selezionate le 25 foto finaliste

Ha riscosso grande partecipazione il contest fotografico 'Scatti nella tradizione' lanciato dal Comune di Pisa e concluso lo scorso 6 marzo. Le oltre 200 immagini partecipanti sono state quindi oggetto del giudizio della commissione di esperti che ha selezionato i migliori 25 scatti che, da lunedì 15 marzo prossimo, saranno sottoposti al gradimento degli utenti Social. La fotografia vincitrice sarà decretata il prossimo 25 marzo, in occasione del Capodanno Pisano 2022 in stile pisano. A partire dallo stesso giorno tutte le fotografie selezionate saranno esposte nell’atrio di palazzo Gambacorti.

"Immagini altamente qualitative, anche come ricerca e composizione", è questa la sintesi espressa dalla commissione di esperti composta dal fotoreporter di fama internazionale Massimo Sestini (presidente), dal fotografo de Il Tirreno Fabio Muzzi, e dal fotografo freelance Vincenzo Penné. "Assieme ai colleghi Fabio Muzzi e Vincenzo Pennè, abbiamo visionato in concerto e da remoto tutte le immagini partecipanti al Contest fotografico 'Scatti nella tradizione' e, con soddisfazione, possiamo dire di avere incontrato un ottimo livello di fotografia - scrive Massimo Sestini, presidente della commissione giudicatrice - le immagini partecipanti sono altamente qualitative, come ricerca e composizione. Gran parte delle fotografie realizzate dagli autori possedevano un’ottima ricerca dell’inquadratura, dell’individuazione del soggetto, dell’attimo documentativo, quasi mai banale, con una percezione del senso della piacevolezza espressa dall’immagine, unito molto spesso a una equilibrata composizione del contenuto finale. Un’interezza di immagini che sicuramente ben rappresenta lo spirito cui si rivolgeva il tema indicato dal contest".

Le 25 fotografie selezionate saranno sottoposte al giudizio degli utenti dei canali Social del Comune di Pisa e di Pisa Turismo. In palio per il vincitore un proiettore Full Hd, mentre a tutti i partecipanti al Contest sarà dato il volume 'Pisa – identità e Tradizioni'. La consegna sarà organizzata tenuto conto delle disposizioni vigenti per il contenimento del Covid-19. Tutte le immagini inviate al contest potranno essere utilizzate dal Comune di Pisa per le proprie finalità istituzionali e promozionali.

Da lunedì 15 marzo prossimo sulla pagina Facebook del Comune di Pisa sarà creato l’evento "Vota 'Scatti nella Tradizione'. Contest photo sondaggio" in cui saranno svelate le 25 immagini selezionate e tutti gli utenti potranno votare (mettendo 'Mi Piace') e far votare le migliori. Ci sarà tempo fino a martedì 23 marzo, alle ore 23.59. Le 2 fotografie che riceveranno più 'Mi Piace' si sfideranno tra loro nelle 24 ore tra mercoledì 24 e giovedì 25 marzo attraverso un apposito sondaggio nelle 'Storie' delle pagine Facebook e relativi profili Instagram del Comune di Pisa e di Pisa Turismo. La somma dei voti ottenuti dai diversi canali Social decreterà la fotografia vincente che si aggiudicherà la 2° edizione del #PisaContestPhoto.