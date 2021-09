Schiaffeggia l'ex compagna durante una lite per l'affidamento del figlio: denunciato

L'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha denunciato un 41enne pisano per il reato di lesioni personali, provocate all'ex compagna a seguito di una discussione per l'affidamento del figlio.

Già in passato la Polizia è stata costretta ad intervenire per gli esiti tesi dei confronti fra i due genitori. Questa volta la donna, al culmine di una di queste liti, è stata colpita dall'uomo con alcuni schiaffi, dovendo poi ricorrere a cure mediche per fortuna di lievi entità. Un dettagliato rapporto degli agenti è stato inviato sia alla Procura della Repubblica di Pisa che al Tribunale per i Minorenni di Firenze.