Centro storico: denunciati schiamazzi notturni in appartamenti di studenti fuori sede

Complice la serata di festeggiamenti per la ricorrenza di Halloween, nella tarda nottata di lunedì 1 novembre una pattuglia della Questura di Pisa è dovuta intervenire due volte tra le 2.30 e le 3 per sedare gli schiamazzi e la musica alta provenienti da due appartamenti situati nei quartieri di San Martino e Sant'Antonio.

In un caso l'abitazione era occupata da studenti spagnoli in città per il progetto Erasmus: alla richiesta dei poliziotti hanno abbassato il tono della voce e ridotto il volume della musica. Poco dopo la pattuglia è intervenuta in un appartamento abitato da studenti italiani fuori sede, anch'essi impegnati nei festeggiamenti della serata. Anche loro dopo la richiesta delle forze dell'ordine hanno spento la musica.