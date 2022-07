La Tesla si schianta contro un albero: guidatore e tre passeggeri in ospedale

Nella tarda serata di domenica 24 luglio una vettura Model 3 della Tesla, completamente elettrica, si è schiantata contro un albero ai margini della strada mentre stava transitando in via del Commercio, all'ingresso di Casciana Terme. L'auto procedeva ad alta velocità e quando è uscita dalla carreggiata ha impattato sulla pianta senza coinvolgere altri veicoli: il conducente 57enne e i tre passeggeri, francesi e residenti o domiciliati nella zona, hanno rimediato soltanto lievi ferite per le quali sono stati trasportati con due mezzi del 118 al Pronto soccorso di Pontedera.

La pattuglia dei Carabinieri del comando di Pontedera, arrivata sul posto, ha adottato il protocollo previsto nel caso di incidenti stradali in cui sono coinvolti mezzi a trazione elettrica: i militari hanno messo in sicurezza l'area e disattivato il sistema di accensione della macchina, essendoci il pericolo di incendio provocato dalla dotazione di batterie ad alta tensione. Poi hanno fatto arrivare sul luogo dell'incidente una squadra dei Vigili del fuoco di Cascina che, con strumenti specifici, ha tranciato i cavi di alimentazione ad alta e bassa tensione della vettura, limintando così i rischi di incendio e corto circuito. Il veicolo così è stato rimosso da un carro attrezzi. Al momento non sono stati adottati provvedimenti a carico del conducente.