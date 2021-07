Due scienziati del Cnr di Pisa tra i consulenti del Governo per l'Intelligenza Artificiale

Fosca Giannotti e Marco Conti, dirigenti di ricerca del Cnr di Pisa, entrano a far parte del 'Gruppo di lavoro sulla strategia nazionale per l’intelligenza artificiale'. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale hanno incaricato un ristretto gruppo di nove esperti da tutta Italia, cinque donne e quattro uomini, tutti provenienti dal mondo accademico. Il comitato di esperti fornirà consulenza al Governo, e avrà il compito di aggiornare la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e di renderla coerente al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Fosca Giannotti è dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Cnr di Pisa, dove dirige il KDD Lab - Knowledge Discovery and Data Mining Laboratory, fondato nel 1994, uno dei primi laboratori di ricerca sul data mining. Giannotti è pioniera della data science per l’analisi dei fenomeni sociali e dell’intelligenza artificiale umana. E' la coordinatrice dell’infrastruttura di ricerca SoBigData, Big Data Analytics and Social Mining, un ecosistema di 32 centri di ricerca europei sulla scienza dei dati. E' autrice di più di 300 pubblicazioni e ha coordinato numerosi progetti europei e collaborazioni industriali.

Marco Conti è dirigente di ricerca del Cnr, direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa (Iit-Cnr) e Responsabile del Registro .it. Ha pubblicato più di 400 articoli scientifici e cinque libri sulle reti di calcolatori internet di nuova generazione, reti sociali, sistemi intelligenti, oltre ad aver coordinato numerosi progetti europei. È responsabile scientifico per il Cnr del primo dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale. Fa parte del Consiglio di Amministrazione di Start 4.0 e del Comitato tecnico scientifico di Artes 4.0 (centri di competenza nazionali su Industria 4.0). A novembre 2017 è stato incluso nella lista '2017 Highly Cited Researchers' come uno tra i ricercatori più citati a livello mondiale per l’area 'computer science'.