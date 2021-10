Sciopero: lunedì di disagi per treni e autobus

Lunedì di possibili disagi il prossimo 11 ottobre per chi deve utilizzare i mezzo pubblici per spostarsi a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato da Usb.

Per quanto riguarda gli autobus a Pisa durante lo sciopero saranno garantiti i servizi nelle fasce di garanzia e specificatamente dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

L'agitazione riguarderà anche il personale delle Ferrovie dello Stato dalle ore 21.00 di domenica 10 alle ore 21.00 di lunedì 11 ottobre.

Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza.

Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com).

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.