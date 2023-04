Sciopero, è caos all'aeroporto 'Galilei': "Aria irrespirabile e nessuna comunicazione"

Ripercussioni anche all'aeroporto di Pisa oggi, 21 aprile, per lo sciopero di 24 ore del personale dell'handling, proclamato dal sindacato Cub.

Dalla tarda mattinata gli arrivi e le partenze degli aerei al 'Galilei' hanno accumulato ritardi, rendendo di fatto difficoltosa la situazione per i passeggeri, molti dei quali in partenza per il lungo ponte del 25 aprile.



Numerose le persone accalcate nel terminal in attesa di partire. I passeggeri lamentano che "l'aria è irrespirabile, senza aria condizionata, ne' posti a sedere. Nessuna comunicazione dell'altoparlante per avere notizie sui tempi di attesa".

Alla base della mobilitazione proclamata dal Cub, si legge in una nota, "il mancato rinnovo del contratto Assohandlers, scaduto dal 2017; la richiesta di adattare le paghe al caro vita e di fare investimenti nella sicurezza sui luoghi di lavoro; la contrarietà' agli accordi sui contratti proposti da Cgil, Cisl e Uil; la denuncia dei mancati riposi e straordinari, programmati, durante la cassa integrazione; la richiesta del riconoscimento dei livelli di inquadramento per le mansioni effettivamente svolte; la richiesta di assunzioni dignitose immediate e di salari adeguati; la contestazione del parametraggio dei salari".