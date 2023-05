Sciopero autobus: possibili disagi

Giornata di possibili disagi per i fruitori del servizio di trasporto pubblico venerdì 26 maggio a causa di uno sciopero nazionale e generale di 24 ore, indetto dal sindacato USB Lavoro pubblico e privato, per tutti i settori pubblici e privati. I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano nelle province di Firenze, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara,

Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, uniche ed uguali per tutti i territori: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero dell’8 marzo, a cui aderì CUB Trasporti, fu del 12,61%.

Lo sciopero generale e nazionale è stato indetto da USB per chiedere aumento salariare e indicizzazione dei salari all’aumento del costo della vita, l’abolizione dell’IVA e tetto ai prezzi di prodotti di prima necessità, detassazione delle pensioni, assunzioni nella Pubblica Amministrazione, legge sul salario minimo riduzione orario di lavoro, reddito di cittadinanza, diritto ai servizi pubblici, diritto alla casa e tutela salute e sicurezza su luoghi di lavoro. Contro il nuovo codice degli appalti, delega fiscale, contro il decreto Cutro, il progetto di autonomia differenziata, contro il coinvolgimento nella guerra in Ucraina.

Per informazioni l'invito ai passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).